أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار سنويا إنفاق العرب على السياحة العلاجية بالخارج

Google+ Print
رئيس المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار سنويا إنفاق العرب على السياحة العلاجية بالخارج رئيس المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار سنويا إنفاق العرب على السياحة العلاجية بالخارج

الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة – أرشيفية

أعلن الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة- إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية- عن حجم إنفاق الدول العربية علىالسياحة العلاجية في الخارج، والذي يقدر بـ 27 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن ذلك رغم وجود كل العناصر التي يمكن من خلالها إنفاق هذا المبلغ أو جزء كبير منه داخل الوطن العربي، مضيفًا “لكن البنية التحتية للسياحة العلاجية في العديد من الدول العربية لا تزال في حاجة إلى تطوير، وهو ما نحاول عمله الآن”.

وقال “آل فهيد”، عن مشروع القرية العربية، إنه “مشروع للتقارب بين الشعوب العربية، وتعريفها بثقافات، عادات وتقاليد، ومنتجات كل دولة عربية، فضلًا عن الصناعات التقليدية فيها”.

وأضاف أن هذا المشروع قريب الشبه بالقرية العالمية في دبي.

كما أضاف أن المنظمة لديها خطة لتعميم تلك التجربة على الدول العربية سنبدأها في مدينة الطائف ثم شرم الشيخ.

وقال “آل فهيد”، في تصريحات صحفية في إطار مشاركته بسوق السفر العربي، إن ” المنظمة تبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة البحرية، وأنها تعمل حاليًا على دراسة تنفيذ برامج رحلات بحرية بين الدول العربية تستغرق بين 10 إلى 14 يومًا”.

وأضاف إن دعم السياحة البينية، بين الدول العربية هو شاغلنا الشاغل، و”قد أنهينا قبل أيام ملتقى سياحي في شارك فيه عدد من رجال الأعمال، شركات سفر وسياحة، وإعلاميين من دول المنطقة إلى شرم الشيخ تحت شعار “يدًا واحدة مع السياحة المصرية”.

وأشار إلى أن الملتقى، جاء تنفيذًا للقرار الوزاري الذي صدر خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي أُقيم في الشارقة شهر ديسمبر الماضي، مفيدًا بأن تكون مصر، وتونس مقصدين سياحيين رئيسيين لعام 2016م.

وقال “آل فهيد”، عن التأشيرة السياحية العربية الموحدة، إن” هذا الحلم سيظل يراودنا إلى أن يتحقق، وهو ليس مستحيلًا لكن ظروف كثيرة يعلمها الجميع تحول دون تحقيقه في الوقت الحالي لكنا بدأنا أول خطوة في تحقيق هذا الحلم”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء