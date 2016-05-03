رئيس المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار سنويا إنفاق العرب على السياحة العلاجية بالخارج

أعلن الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة- إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية- عن حجم إنفاق الدول العربية علىالسياحة العلاجية في الخارج، والذي يقدر بـ 27 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن ذلك رغم وجود كل العناصر التي يمكن من خلالها إنفاق هذا المبلغ أو جزء كبير منه داخل الوطن العربي، مضيفًا “لكن البنية التحتية للسياحة العلاجية في العديد من الدول العربية لا تزال في حاجة إلى تطوير، وهو ما نحاول عمله الآن”.

وقال “آل فهيد”، عن مشروع القرية العربية، إنه “مشروع للتقارب بين الشعوب العربية، وتعريفها بثقافات، عادات وتقاليد، ومنتجات كل دولة عربية، فضلًا عن الصناعات التقليدية فيها”.

وأضاف أن هذا المشروع قريب الشبه بالقرية العالمية في دبي.

كما أضاف أن المنظمة لديها خطة لتعميم تلك التجربة على الدول العربية سنبدأها في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ.

وقال “آل فهيد”، في تصريحات صحفية في إطار مشاركته بسوق السفر العربي، إن ” المنظمة تبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة البحرية، وأنها تعمل حاليًا على دراسة تنفيذ برامج رحلات بحرية بين الدول العربية تستغرق بين 10 إلى 14 يومًا”.

وأضاف إن دعم السياحة البينية، بين الدول العربية هو شاغلنا الشاغل، و”قد أنهينا قبل أيام ملتقى سياحي في مصر شارك فيه عدد من رجال الأعمال، شركات سفر وسياحة، وإعلاميين من دول المنطقة إلى شرم الشيخ تحت شعار “يدًا واحدة مع السياحة المصرية”.

وأشار إلى أن الملتقى، جاء تنفيذًا للقرار الوزاري الذي صدر خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي أُقيم في الشارقة شهر ديسمبر الماضي، مفيدًا بأن تكون مصر، وتونس مقصدين سياحيين رئيسيين لعام 2016م.

وقال “آل فهيد”، عن التأشيرة السياحية العربية الموحدة، إن” هذا الحلم سيظل يراودنا إلى أن يتحقق، وهو ليس مستحيلًا لكن ظروف كثيرة يعلمها الجميع تحول دون تحقيقه في الوقت الحالي لكنا بدأنا أول خطوة في تحقيق هذا الحلم”.