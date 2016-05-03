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القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنيا

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القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنيا القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنيا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 متهمين هربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا سرقة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة  العامة.

 تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بضط كل من “حسين حسن دكرورى 40 سنة فلاح ومقيم بمركز بنى مزار، ومطلوب فى قضية سرقة بالإكراه فى القضية رقم 5028 لسنة 2016، ورمضان عفت على 25 سنة عاطل ومقيم بمركز مغاغة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1869 لسنة 2016 حيازة أسلحة وذخائر”.

كما تم ضبط “رضا رفعت خلف 38 سنة فلاح ومقيم بمركز مطاى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4758 لسنة 2016 أحداث عاهة مستديمة، وتم التحفظ على المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.

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