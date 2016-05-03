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ملك إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لإنتخابات بعد الإخفاق فى إختيار رئيس وزراء

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ملك إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لإنتخابات بعد الإخفاق فى إختيار رئيس وزراء ملك إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لإنتخابات بعد الإخفاق فى إختيار رئيس وزراء

ملك اسبانيا

وقع ملك إسبانيا فيليبى السادس قرارا بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة يوم 26 يونيو بعد فشل نواب انتخبوا فى ديسمبر فى الاتفاق على رئيس وزراء جديد. وقع الملك القرار اليوم الثلاثاء بحضور رئيس البرلمان باتكسى لوبيز بعد انتهاء مهلة منتصف ليل 2 مايو لتشكيل حكومة جديدة، ولم تشهد إسبانيا هذا الموقف من قبل. وتعيش البلاد أزمة سياسية، وتحكمها حكومة تصريف أعمال برئاسة زعيم الحزب الشعبى المحافظ ماريانو راخوى، منذ 20 ديسمبر، عندما أخل حزبا بوديموس وسويدادانوس (المواطنة) بهيمنة الحزب الشعبى والاشتراكيبين، ولم يفز أى حزب بما يكفى من المقاعد لتشكيل حكومة، ولم يتمكن أحدهم من تشكيل ائتلاف حاكم.

 

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