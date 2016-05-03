لا تفعلي هذه الأشياء عند وضع كريم الأساس!

إن تطبيق كريم الأساس بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى فساد المكياج بأكمله. للتغلب على هذا الأمر، ما عليك سوى تجنب بعض الأشياء للحصول على النتيجة المرجوة.

تابعي أيضاً: مكياج هندي على طريقة أجمل نساء العالم



إليك سيدتي بعض الهفوات التي قد تقعين فيها كلما وضعت كريم الأساس:

1.إهمال وضع الكريم التمهيدي قبل كريم الأساس: الكريم التمهيدي يعتبر غايةً في الأهمية، إذ أنه يمهد البشرة لوضع الأساس فيزيد من إبراز جمالها.

2.عدم اختيار الأساس المناسب للون بشرتك مما يجعلها تبدو بمظهر سيئ وباهت.

3.وضع كريم الأساس في مكان مظلم قليلاً: عند وضع كريم الأساس، احرصي على التواجد في منطقة ذات إضاءة مناسبة، ويفضل أيضاً وضعه في ضوء النهار الطبيعي للحصول على نظرة طبيعية.

4.وضع المكياج مباشرةً بعد الأساس: قومي بترك كريم الأساس على بشرتك لمدة ربع ساعة على الأقل قبل تطبيق أي مكياج على بشرتك.

5.عدم وضع الأساس على منطقة الرقبة: معظمنا يهمل وضع كريم الأساس على الرقبة ويهتم بوضعه على الوجه فقط مما يجعل إطلالتك مليئةً بالعيوب.

6.عدم اختيار الأساس المناسب لنوع بشرتك: إذا كانت بشرتك دهنيةً فعليك اختيار الأساس المناسب لها، وتجنبي المكياج اللامع؛ أما إذا كانت جافة فاختاري الأساس الدهني قليلًا.

7.توزيع المكياج بطريقة خاطئة: قومي بتوزيع الأساس على بشرتك بطريقة متساوية على الوجه والرقبة، باستخدام أطراف أصابعك أولاً ثم الاستعانة بإسفنجة نظيفة لضمان التوزيع الجيد له وإزالة كافة الزوائد الموجودة على بشرتك.

8.عدم تغيير الأساس الخاص بك كل فترة: اختاري الأساس المناسب لكل فصل من فصول السنة، فأساس الشتاء يختلف عن أساس الصيف.

9.عدم أخذ الوقت الكافي عند شرائك كريم الأساس: عند شرائك لكريم الأساس، خذي الوقت الكافي للتعرف على ما تريدين وما يتناسب مع بشرتك حتى تقتني الأفضل لك.