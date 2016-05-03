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بالفيديو.. عرض فنى للأطفال بمؤتمر منظمة المرأة العربية حول قضايا اللاجئات

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بالفيديو.. عرض فنى للأطفال بمؤتمر منظمة المرأة العربية حول قضايا اللاجئات بالفيديو.. عرض فنى للأطفال بمؤتمر منظمة المرأة العربية حول قضايا اللاجئات
عرض مؤتمر منظمة المرأة العربية تحت شعار "قضايا اللاجئات والنازحات .. الواقع والمستقبل" عرضا فنيا لمجموعة من الأطفال، للتعبير عن قضايا اللاجئات والنازحات.

ويعقد المؤتمر بالتعاون بين منظمة المرأة العربية، وكل من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويستهدف طرح قضايا اللجوء والنزوح فى المنطقة العربية من منظور شامل يستوعب الجوانب السياسية والقانونية والإنسانية، بالتركيز على المعاناة الخاصة للنساء والفتيات.


>- منظمة المرأة العربية تعقد اليوم مؤتمرا دوليا عن قضايا اللاجئات بالمنطقة

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مصر 365

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