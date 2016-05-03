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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بعد سقوط كابل "ضغط عالى" فوق رأسه بسوهاج

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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بعد سقوط كابل "ضغط عالى" فوق رأسه بسوهاج مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بعد سقوط كابل "ضغط عالى" فوق رأسه بسوهاج
لقى طفل فى الثالثة من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء، بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، نتيجة سقوط سلك كهرباء ‏الضغط العالى من خطوط نزلة على المغذية لمحولات شطورة، حال تواجده بجوار إحدى الكبارى برفقة والده.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب مدير أمن سوهاج للشمال، يفيد بوفاة طفل فى الثالثة من العمر، إثر سقوط سلك كهربائى عليه.

بالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها الرائد المزمل نافع ،رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيبان عمر أبو عقرب، ومحمد الرشيدى معاونى باحث المركز بتقدم كرم محمود محمد أحمد 42 سنة حاصل على دبلوم ‏تجارة ويقيم بناحية شطوره دائرة المركز ببلاغ يفيد بوفاة نجله محمود 3 سنوات نتيجة سقوط سلك كهرباء.

بسؤاله قرر أنه حال تواجده ونجله بجوار كوبرى عرب بخواخ البحرى سقط على نجله سلك كهرباء ‏الضغط العالى من خطوط نزلة على المغذية لمحولات شطورة..

تم إخطار هندسة كهرباء طهطا لاتخاذ اللازم، بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة كهربائية أدت إلى اختلال عضلة القلب وحروق بالرأس والبطن والصدر وأعلى الحاجب الأيسر نتيجة صعق كهربائى، وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائى إلى عدم وجود شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1659 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف المبلغ من سراياها التصريح بدفن الجثة.


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