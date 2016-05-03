انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات

انهارت منذ قليل أجزاء من عقار قديم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية دون إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة المنشية بسقوط أجزاء من العقار رقم 19 شارع محمود مصطفى.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 270 مترا مربعا تقريباً "بناء قديم" وأسقف خرسانية وحوائط حاملة، ملك "اعتدال. ف" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقتين "خالى من السكان والمنقولات"، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنشية.

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