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"مغتربى مصر فى إيطاليا": العثور على جثة مصرى ملقاة على شريط قطار فى نابولى

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"مغتربى مصر فى إيطاليا": العثور على جثة مصرى ملقاة على شريط قطار فى نابولى "مغتربى مصر فى إيطاليا": العثور على جثة مصرى ملقاة على شريط قطار فى نابولى
نشرت صفحة "مغتربى فى إيطاليا" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقتل شاب مصرى يدعى محمد باهر صبحى يبلغ من العمر 32 عاما فى نابولى.

ونشرت الصفحة بيانا جاء فيه، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فنحن كمصريين لسنا أقل من ريجينى الإيطالى فى حاله قتل فى نابولى لشاب مصرى عنده 32 سنة اسمه محمد باهر صبحى على من المنوفية، خرج من بيته يشرب قهوة مرجعشى أصحابه قعدوا يرنوا عليه لما مرجعش البيت".

وتابعت، "الشرطه لقوه يوم الاثنين الماضى على شريط القطار مرمى ومضروب على دماغه ميت ومش عارفين لسه سبب الوفاة بقاله 10 سنين فى إيطاليا".

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