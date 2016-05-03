عصير التفاح المخفف أفضل علاج لحالات الجفاف عند الأطفال

فى ظل تسارع خطى فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أن الأطفال الذين يعانون من حالات معتدلة من التهابات المعدة والأمعاء ينصح بإعطائهم كميات من عصير التفاح المخفف بدلا من محاليل معالجة الجفاف لتعويضهم عن السوائل التى يفقدونها بسبب نوبات الإسهال والقىء.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 17% من الأطفال الذين تم إعطاؤهم كميات من عصير التفاح المخفف تراجعت بينهم نوبات الإسهال والتقيؤ، بالمقارنة بنحو 12% بين الأطفال الذين لم يتناولوا العصير.

وشدد الباحثون على أن تناول العصير المخفف قد يكون بديلا مناسبا للمحاليل معالجة الجفاف خاصة بين الأطفال الذين يعانون من التهابات المعدة والأمعاء والحد من الإصابة بالجفاف.

وأوضحت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "جاما" الطبية، أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات الذين يعانون من التهاب المعدة والأمعاء يفضل إعطاؤهم كميات من عصير التفاح المخفف.

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