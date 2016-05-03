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نائب رئيس الجمعية الفرنسية للعلاج الطبيعى يطرح حلولا لعلاج آلام الظهر

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نائب رئيس الجمعية الفرنسية للعلاج الطبيعى يطرح حلولا لعلاج آلام الظهر نائب رئيس الجمعية الفرنسية للعلاج الطبيعى يطرح حلولا لعلاج آلام الظهر
أكد الدكتور فريدريك فرومون نائب رئيس الجمعية الفرنسية للعلاج الطبيعى أن آلام الظهر التى يعانى منها 80% من المواطنين الفرنسيين عادة ما تكون بسبب العمود الفقرى والعضلات والأربطة التى تمسكها.

وقال فرومون إن غالبية الآلام تأتى من جانب الفقرات القطنية بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فهى ترتبط بالعنق بالإضافة إلى زيادة الوزن والأوضاع الخاطئة والضغط النفسى وعدم ممارسة الرياضة والشيخوخة بما فيها تشوهات فى المفاصل والفتق وتدهور فى الأنسجة العظمية.

وأضاف الطبيب الفرنسى أن 90% من آلام الظهر تكون ناتجة من أصل الحركة ويمكن علاجها خلال عدة أسابيع عن طريق العقاقير المضادة للالتهابات وكذلك العلاج الطبيعى لعدة جلسات إلى جانب التمرينات اليومية فى المنول ومراعاة الأوضاع خاصة بالنسبة للمرأة التى تقف لغسل الأدوات الخاصة بالمطبخ أو أثناء كى الملابس وتركز على ركبتيها عندما تريد تنظيف الحمام وفرش الأسر كذلك عندما تريد رفع شىء ثقيل الوزن وأثناء النوم يفضل النوم على الظهر أو على الجانب وليس على البطن أما اللجوء إلى الجراحة فهو يحتاج إلى طبيب متخصص.


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