أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 353 راكبًا لمنفذ السلوم في شم النسيم

Google+ Print
وصول 353 راكبًا لمنفذ السلوم في شم النسيم وصول 353 راكبًا لمنفذ السلوم في شم النسيم

منفذ-السلوم-البري

صرح اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح إنهاء إجراءات سفر عدد 706 راكبا ( 213 مصرى – 493 ليبى) وعدد 300 شاحنة الى الجانب الليبى على مدار أمس الاثنين.

وقال “لطفي” في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إنهاء إجراءات وصول عدد353 راكب ( 272 شرعى –81 غير شرعى ) وأصبح إجمالى عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16/2/2015 حتى الآن ( 158585 مصرى ) .

كما تم إنهاء وصول عدد 120 شاحنة من الجانب الليبى فارغة .

وأوضح انه تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح .

كما تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية وإستنفار كافة الأجهزة الأمنيه بالمنفذ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا