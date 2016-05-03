وصول 353 راكبًا لمنفذ السلوم في شم النسيم

صرح اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح إنهاء إجراءات سفر عدد 706 راكبا ( 213 مصرى – 493 ليبى) وعدد 300 شاحنة الى الجانب الليبى على مدار أمس الاثنين.

وقال “لطفي” في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إنهاء إجراءات وصول عدد353 راكب ( 272 شرعى –81 غير شرعى ) وأصبح إجمالى عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16/2/2015 حتى الآن ( 158585 مصرى ) .

كما تم إنهاء وصول عدد 120 شاحنة من الجانب الليبى فارغة .

وأوضح انه تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح .

كما تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية وإستنفار كافة الأجهزة الأمنيه بالمنفذ .