مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في طهطا بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي طفل مصرعه بصعق كهربائي، اليوم الثلاثاء، نتيجة سقوط سلك كهرباء الضغط العالي من الخطوط المغذية لمحولات قرية “شطورة” بمركز طهطا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير امن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ من كرم محمود محمد أحمد 42 سنة حاصل علي دبلوم تجارة – ويقيم بناحية شطوره – دائرة المركز بوفاة نجله الطفل محمود 3 سنوات نتيجة سقوط سلك كهرباء عليه.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة كهربائية، أدت إلى اختلال عضلة القلب وحروق بالرأس والبطن والصدر وأعلي الحاجب الأيسر نتيجة صعق كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1659 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.