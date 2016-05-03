أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في طهطا بسوهاج‎

Google+ Print
مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في طهطا بسوهاج‎ مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في طهطا بسوهاج‎

أرشيفية .. مصرع طفل صعقاً بالكهرباء

مراسل «ONA»:

لقي طفل مصرعه بصعق كهربائي، اليوم الثلاثاء، نتيجة سقوط سلك كهرباء الضغط العالي من الخطوط المغذية لمحولات قرية “شطورة” بمركز طهطا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير امن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ من كرم محمود محمد أحمد 42 سنة حاصل علي دبلوم تجارة – ويقيم بناحية شطوره – دائرة المركز بوفاة نجله الطفل محمود 3 سنوات نتيجة سقوط سلك كهرباء عليه.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة كهربائية، أدت إلى اختلال عضلة القلب وحروق بالرأس والبطن والصدر وأعلي الحاجب الأيسر نتيجة صعق كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1659 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا