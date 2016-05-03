انهيار منزل من طابقين بطهطا دون خسائر في الأرواح

مراسل «ONA»:

انهار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر واللبن ومسقوف بأفلاق النخيل، مساء أمس الاثنين، بقرية الفخرانية التابعة لمركز طهطا، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا بانهيار منزل بقرية الفخرانية بطهطا ملك ورثة محمود مصطفي حسن، وانتقل مأمور وضباط القسم وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار منزل من طابقين ملك ورثة محمود مصطفي حسن، وتبين انهيار الجزء الخلفي للمنزل نتيجة لقدم المنزل وتهالكه.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للإنتقال واتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.