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فيديو.. «قلاش» منفعلاً على «متحدث الداخلية»: «انت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك»

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فيديو.. «قلاش» منفعلاً على «متحدث الداخلية»: «انت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك» فيديو.. «قلاش» منفعلاً على «متحدث الداخلية»: «انت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك»

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

نشبت مشادة كلامية حادة بين يحيى قلاش نقيب الصحفيين، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة وشئون الإعلام، تعليقا على واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج “يوم بيوم”، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، مساء الإثنين، إن تنفيذ القانون ليس بجريمة ولا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أنه إذا تقاعست الشرطة عن تنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فإنها كانت ستقع تحت المساءلة القانونية لخضوعها للمادة 123 من قانون العقوبات.

واستكمل المتحدث باسم وزارة الداخلية، حديثه قائلا :”إن تنفيذ القانون لا يمثل أزمة، وأنه كان هناك تواصل مسبق بين نقيب الصحفيين والأجهزة الأمنية لتسليم الصحفيين المتهمين، فضلًا عن تنظيم لقاء تم إرجاؤه من قبل قلاش”.

ولم يتمالك نقيب الصحفيين يحيى قلاش، نفسه من الصمت تجاه اتهامات المتحدث باسم الوزارة، بقوله : “أنا مندهش من الدولة المصرية التي تترك مثل هذا الهراء أن يقال على الملأ”، نافيًا وجود أي تواصل مع وزارة الداخلية حول الأزمة.

وندد قلاش، باقتحام النقابة بـ40 فرد أمن مسلحًا، قائلا :”ده كلام هزار وهزل في موضع الجد، لا يجب أن يصاح به في وسائل الإعلام”.

وأضاف: “اللواء أبو بكر بيلف على الفضائيات ويقول كلام تهريج، الداخلية لا تحكم والدولة المصرية تضيع بسبب هذا التهريج، موجهًا حديثه لعبد الكريم: “أين سيادة القانون في ظل اقتحام ومحاصرة مقر النقابة ومنع الأعضاء من دخولها؟”.

ووجه نقيب الصحفيين رسالة شديدة اللهجة للمتحدث باسم وزارة الداخلية في ناهاية حديثه، قائلا: “إنت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك في وزارة الداخلية”.

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