أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: الحرارة تنخفض غدا على الوجه البحرى والقاهرة 11 درجة

Google+ Print
الأرصاد: الحرارة تنخفض غدا على الوجه البحرى والقاهرة 11 درجة الأرصاد: الحرارة تنخفض غدا على الوجه البحرى والقاهرة 11 درجة
قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر انخفاض درجات الحرارة غدا من 10 إلى 11 درجة كاملة، تبدأ على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، على أن تمتد لباقى الأنحاء يوم الخميس.

واضاف سعودي، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، مؤكدا أن هذه التقلبات طبيعية جدا فى الوقت الحالى من العام.

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة 29

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة والعظمى فى القاهرة 40 درجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365