الأرصاد: الحرارة تنخفض غدا على الوجه البحرى والقاهرة 11 درجة

قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر انخفاض درجات الحرارة غدا من 10 إلى 11 درجة كاملة، تبدأ على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، على أن تمتد لباقى الأنحاء يوم الخميس.

واضاف سعودي، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، مؤكدا أن هذه التقلبات طبيعية جدا فى الوقت الحالى من العام.

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