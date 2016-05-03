القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1437هـ هذا نصها :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج تلك الليله المباركة التى كرم الله سبحانه بها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى، متمنيا لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التى تركها فينا نبى الأمة فى الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم، وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومى واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوماً بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة.

أعاد الله هذه الذكرى المباركة على سيادتكم بكل البركات.

وكل عام و انتم بخير

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج.

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.

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