اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 6 متهمين فى "خلية حلوان الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فتحى البيومى قضية خلية حلوان الإرهابية، المتهم فيها 6 متهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ والتظاهر بدون ترخيص.

أسندت النيابة للمتهمين تهما بانضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات. كما وجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وشاركوا فى تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، أخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة فى حكم المفرقعات.

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية خلية حلوان الإرهابية لجلسة 3 مايو