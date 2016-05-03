مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بالمنيا

لقى أمين شرطة مصرعه وآصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على الطريق الزراعى جنوب كمين بنى أحمد بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تصادم سيارة مع دراجة بخارية على الطريق الزراعى مصر أسوان، وأسفر الحادث عن مصرع "ناصر صابر" أمين شرطة وإصابة شرطى آخر، وتم نقلهما إلى المستسفى.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عودة الشرطى من عمله وجنوب كمين بنى أحمد على الطريق الزراعى، وقع تصادم بين الدراجة البخارية التى كان يستقلها الشرطيين وسيارة تسببت فى انقلاب الدراجة فى الترعة الجانبية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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