ضبط 500 مخالفة فى حملة مرورية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم من ضبط 500 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك خلال الحملة التى قام بتنفيذها قسم مرور أسوان بدوائر مراكز محافظة أسوان، وشملت الجهود تحرير 40 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة .

وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 49 مخالفة وتضمنت الحملة المرورية تحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وكذلك تم سحب تراخيص 65 حالة لعدم قبول التصالح.

وأسفرت الجهود عن تحرير 195 مخالفة متنوعة، وأسفرت الجهود عن ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيقات.

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