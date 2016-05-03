تحديد المتهمين بإطلاق النار على الشرطة بسوهاج.. ومدير الأمن يزور المصابين

أجرى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى، للاطمئنان على الحالة الصحية لأمين ورقيب شرطة أصيبا بطلقات نارية أثناء مشاركتهما فى عملية مرور أمنى بناحية قرية عرب العطيات دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لتمشيط الطريق الزراعى، وعمل كمين عليه للقضاء على ظاهرة السرقة بالإكراه، إلا أن سيارة يستقلها خارجون على القانون بادرت القوات بإطلاق النار من الخلف، مما نتج عنه إصابتهما.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة العمليات، يفيد أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بتمشيط الطريق الزراعى مدعومين بـ"4" مجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، و3 ضباط بحث و8 أفراد سريين من قوة ‏وحدة مباحث المركز، لضبط الخارجين على القانون للقضاء على ظاهرة السرقات بالإكراه، وأثناء قيامهم بإعداد كمين ‏أمام قرية عرب العطيات القبلية دائرة المركز فوجئت القوة بإطلاق أعيرة نارية من سيارة ربع نقل قادمة من ‏الطريق الشرقى من خلف الكمين، وبادلتها القوات بإطلاق الأعيرة النارية، نتج عن ذلك إصابة أمين الشرطة عاطف إبراهيم السيد 30 سنة من قوة وحدة مباحث المركز "بشظايا بمؤخرة فروة الرأس"، ورقيب الشرطة علم الدين جاد عمر 45 سنة من قوة وحدة مباحث المركز "بشظيتين بالجانب الأيسر للبطن".

وتبين أن مرتكب الواقعة "سعودى . ا أ. م . س" 55 سنة عامل ويقيم البلابيش قبلى دائرة المركز والمحكوم عليه فى القضية رقم 6991 جنايات مركز دار السلام لسنة 2015 كلى رقم 1484 لسنة 2015، سلاح واستعمال قوة، ‏والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات، والقضية رقم 1342 جنايات مركز دار السلام لسنة 2012 كلى رقم 253 لسنة 2015 سلاح والمحكوم عليه غيابياً ‏بالسجن 5 سنوات، والقضية رقم 2586 جنايات مركز دار السلام لسنة 2015 كلى رقم 503 لسنة 2015 سلاح – خطف والمحكوم ‏عليه غيابياً بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3675 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 سلاح، واستعمال قوة، والقضية رقم 4252 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 سلاح، واستعمال قوة، والقضية رقم 615 إدارى مركز دار السلام لسنة 2016 سلاح - استعمال قوة، والقضية رقم 1641 إدارى مركز دار السلام لسنة 2016 سلاح - استعمال قوة.

و"الغالى س ا" 19 سنة عامل ويقيم بذات الناحية – والمحكوم عليه فى القضية رقم 6991 جنايات دار السلام لسنة 2015 كلى رقم 1484 لسنة 2015 "سلاح - استعمال قوة" والمحكوم عليه غيابياً 10 سنوات ‏والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3675 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 سلاح - استعمال قوة، والقضية رقم 4252 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 سلاح - استعمال قوة المذكورين فروا هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

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تحرر عن ذلك المحضر رقم 1865 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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