"المعايير المهنية للمؤسسات الإعلامية" فى رسالة ماجستير بإعلام الإسكندرية

منحت الزميلة الصحفية سارة محمد إبراهيم، درجة الماجستير فى قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والتى جاءت تحت عنوان "السياسات الإدارية للمؤسسات الإعلامية بين المعايير المهنية والتوجهات الأيديولوجية" تحت إشراف الدكتور إسماعيل على سعد أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة شدوان على شيبة، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وقالت سارة، فى رسالتها إن كل المؤسسات الإعلامية لها مجموعة من السياسات الإدارية التى تساعدها على تسيير أعمالها بعضها يتعلق بقواعد ولوائح تنظم سير العمل داخل المؤسسة، وبعضها يتأثر بالتوزيع، الإعلانات، التسويق، الأجور والمرتبات وخلافه، بالإضافة إلى السياسة التحريرية التى تمثل الخطوط العريضة لقواعد التحرير التى يلتزم بها الصحفيون أثناء عملهم.

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