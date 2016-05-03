انهيار منزل بمنطقة الفخرانية فى طهطا بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

شهدت منطقة الفخرانية دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر واللبن ومسقوف بأفلاق النخيل دون حدوث إصابات بين قاطنى المنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال، يفيد بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة طهطا، وتم عمل الفحص والمعاينة اللازمة من قبل ضباط وقوات إدارة الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البرى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد العزازى رئيس مباحث القسم، والنقيب أحمد الكاشف معاون القسم، أن المنزل ملك ورثة محمود مصطفى حسن، ومكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر واللبن ‏ومسقوف بأفلاق النخيل، وتبين انهيار الجزء الخلفى للمنزل ولم ينتج عن ذلك أى إصابات بأحد أو تلفيات.

وبسؤال البدرى محمود مصطفى 59 سنة مبيض محارة ويقيم بذات الناحية "أحد الورثة"، أيد ما جاء بالفحص ‏وعلل سبب الانهيار بقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للانتقال واتخاذ اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 إدارى القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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