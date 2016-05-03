مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل 2340 سائحًا على متن 55 رحلة دولية ومحلية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 55 رحلة دولية على متنها 2340 سائحًا من مختلف الجنسيات، وغادر مطار شرم الشيخ 6782 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وقال العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من41% والمحافظة 45%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 26 رحلة دولية طيران على متنها 1572سائحًا من مختلف الجنسيات، و29 رحلة داخلية على متنها 768سائحًا مصريًا بإجمالى 2340سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 6782سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

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