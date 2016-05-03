"الإسكان": اليوم بدء دفع مقدمات حجز الـ21 قطعة أرض بفروع بنك التعمير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يبدأ اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، بفروع بنك التعمير والإسكان، تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحجز 21398 قطعة أرض تم طرحها بنظام القرعة، وحتى 2/6/2016، ابتداءً من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، وكذا دفع مقدمات الحجز، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأكد وزير الإسكان، فى بيان للوزارة ، أن الأراضى المطروحة بـ21 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، مشيراً إلى أن هذه الأراضى تعد المرحلة الأولى من إجمالى 60 ألف قطعة أرض تخطط الوزارة لطرحها فى المدن الجديدة، بمساحة حوالى 35 مليون م2، وهى أضخم قرعة للأراضى تطرحها الوزارة فى تاريخها.

وأضاف الوزير، نحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة المطروح، مؤكداً أن خطة الطرح مستمرة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى.

وأشار "مدبولى" إلى أن القطع المطروحة فى مدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

أضخم قرعة أراضٍ تطرحها الإسكان فى تاريخها.. الوزير: غداً بدء دفع مقدمات حجز 21 ألف قطعة أرض بفروع بنك التعمير حتى 2 يونيو المقبل.. مدبولى: نحارب المتاجرة بوفرة الأراضى المطروحة.. وخطة الطرح مستمرة