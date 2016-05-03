"الزراعة": وصول 5 آلاف رأس ماشية لطرحها بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 5 آلاف رأس من العجول الحية منها 1000 رأس قادمة من إسبانيا و4000 رأس من المجر ذبيح فورى، تطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض، لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار بزيادة المعروض من اللحوم ومنتجاتها.

وأضاف المولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وافقت على عدد كبير من الموافقات الاستيرادية للماشية من الدول المسموح الاستيراد منها، استعدادا لشهر رمضان، مشير إلى أن جميع العجول المستوردة للذبيح الفورى قبل دخولها إلى البلاد يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات، والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات، وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيراً إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد، لمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، ولذلك تعمل الهيئة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

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