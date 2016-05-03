الإسكان: يجوز للمواطن التأمين على نفسه لاستكمال أوراق حجز الـ500 ألف شقة

كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أنه بالنسبة للمواطنين الذين يعملون فى القطاع الخاص وغير المؤمن عليهم من قبل الجهات التى يعملون بها يجوز لهم التوجه لأى مكتب تأمينات ويقوموا بالتأمين على أنفسهم حتى ولو بمبلغ 10 جنيهات، وذلك لتقديم شهادات التأمينات مع الأوراق المطلوبة حتى لا يتم رفضهم.

وأكد المهندس خالد عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الهدف من تقديم شهادة تأمينات هى إعداد قاعدة بيانات لدى الدولة للتعرف على عدد العاملين وغير العاملين بحيث يتم توجيه الدعم طبقا لحالة كل شخص، بالإضافة إلى أن هناك مواطنين لا يحصلون على دعم من الدولة، مشيرا إلى أن إعداد قاعدة بيانات جديدة يتيح لهم الفرصة الحصول على الدعم ليس من الإسكان فقط ولكن الدعم فى كل حقوقه ومتطلباته.

وأشار إلى أن تقديم الأوراق المطلوبة ودفع مقدمات الحجز متاح حتى يوم 30 مايو الجارى.

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