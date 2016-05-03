زوجة تحرم زوجها من رجولته لإدمانه ممارسة الرذيلة مع القاصرات.. وتطلب الخلع

بعد 40 سنة، خرجت الزوجة عن شعورها وتعدت على زوجها بالضرب فى منطقة حساسة مسببة له عاهة مستديمة، حرمته من قدرته الجنسية إلى الأبد.

جاء تصرف فايقة كارم انتقاما من زوجها، بعد أن أقام علاقة غير مشروعة مع صديقة ابنتهما مستغلا أمواله، ما تسبب فى إحراجها نتيجة قبولها العيش مع رجل لا يحترمها ويدمن ممارسة الرذيلة خاصة مع القاصرات.

"فايقة" قالت لرجال المباحث ردا على المحضر الذى حرره لها زوجها بقسم شرطة إمبابة: خرجت عن شعورى بعد فشلى فى الحصول على الطلاق، فقد حرمنى منذ 6 سنوات من حقى فى مغادرة سجنه، وحاول تعطيل دعوى الطلاق التى أقمتها أمام محكمة الأسرة، ومؤخرا ضربته بشكل مبرح بعد أن دخل المنزل وهو فى حالة "سكر"، وأصبته فى منطقة حساسة جعلته يلازم المستشفى عدة أيام ويصاب بعاهة مستديمة.

وتابعت الزوجة: أنجبت منه 3 أبناء كان أسوء قدوة لهم جعلهم يدركون أن الحياة بلا قيود فيمكن أن يخالفوا الدين ويعربدوا مثله، وأخيرا جعل ابنته التى تبلغ من العمر 18 عاما تتوسط عند صديقتها لتقع فى شباكه، وبالفعل أقنعتها وخرجت معه وهاجمتنى والدة الفتاة بأبشع الألفاظ واتهمتنى وابنتى بسوء الأخلاق.

وبإحالة المتهمة إلى النيابة اعترفت بجريمتها، فأمرت بحبسها 15 يوما قبل إخلاء سبيلها بكفالة على ذمة القضية، وهى الآن تناضل للحصول على الخلع أمام محكمة الأسرة بعد فشلها فى الحصول على الطلاق.

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