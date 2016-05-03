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لليوم الثانى.. هاشتاج "نقابة الصحفيين" يتصدر تريندات "تويتر" بعد اقتحامها

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لليوم الثانى.. هاشتاج "نقابة الصحفيين" يتصدر تريندات "تويتر" بعد اقتحامها لليوم الثانى.. هاشتاج "نقابة الصحفيين" يتصدر تريندات "تويتر" بعد اقتحامها
لليوم الثانى على التوالى تصدر هاشتاج "نقابة الصحفيين" تريندات "تويتر"، واحتل الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة فى قائمة التريند فى ، جــراء اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين، مســاء أمــس الأول، الأحد، والقبــض علــى الزميلين عمروبــدر ومحمود الســقا، من مقر اعتصامهما داخل مبنى النقابة، فضلا عن اعتدائهم على أحد أفراد الأمن خلال اقتحامهم المبنى.

فيما واصــل صحفيــون، أمــس الاثنين، اعتصامهم المفتوح الذى بدأوه عقب الواقعة، وبدأ مجلس النقابة، الاســتعداد لاستقبال أعضاء الجمعية العموميــة فى الاجتماع الذى ســيعقد غدا الأربعــاء، للنظر فــى رد الفعل الذى ســتتخذه الجماعــة الصحفية، ودراســة الموقــف بناء على قــرارات ومواقــف الجهات الرسمية من اقتحام النقابة.


>- نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة
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