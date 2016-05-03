إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالمراغة سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى بمحافظة سوهاج، 3 أطفال من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة المركز، مصابين بقىء مستمر وشحوب ‏بالوجه وسرعة بنبضات القلب "ادعاء تناول طعام فاسد".

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بوصول الطفل أدهم السيد إبراهيم "عامان" ‏والطفلة ريتاج السيد إبراهيم "4 ‏سنوات"، والطفل إبراهيم السيد "5 سنوات"، ويقيمون بناحية أولاد إسماعيل إلى المستشفى المركزى بالمراغة دائرة المركز مصابين بقىء مستمر وشحوب ‏بالوجه وسرعة بنبضات القلب "ادعاء تناول طعام فاسد". ‏

وبسؤال والدة المصابين منال أحمد عبد العليم 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، ‏قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6207 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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