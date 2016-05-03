التدخين وضغط الدم وراء وفاة الفنان وائل نور

أكد الدكتور خالد وهبة، استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن الفنان وائل نور توفى إثر حدوث جلطة بالقلب، موضحا أن الجلطة حدثت نتيجة التدخين وارتفاع ضغط الدم.

وقال الدكتور خالد وهبة إن الفنان حدث له موت مفاجئ نتيجة إصابته بجلطة كبيرة فى الشريان التاجى للقلب، مما أدى إلى وفاته.

وأشار الدكتور خالد وهبة إلى أن الجلطة غالبا ما تحدث نتيجة قصور الشريان التاجى لعدة سنوات، مما يؤدى إلى حدوث سرعة فى ضربات القلب وآلام بالصدر لمدة 24 ساعة، موضحا أنه إذا كان يرافقه شخص كان سيساعد فى انقاذه ولو من خلال ضربة شديدة فى منتصف الصدر وخاصة عندما يفقد الشخص وعيه ويصدر صوتا مثل الشخير.

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