4 وصفات طبيعية تقضى على إدمان الكحول

أكدت دراسة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن أكثر من 76 مليون شخص فى العالم، يعانون اضطرابات تعاطى الكحول.

وتابع التقرير أن الانخراط فى شرب الكحول العشوائى، يعد علامة على وجود مشكلة كبرى وهى إدمان الكحول، وهذه مسألة خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الصحة، مضيفًا أن الاعتماد على الكحول يحدث فسادًا فى الحياة الشخصية والمهنية.

وفى هذا الإطار، نصح التقرير ببعض العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية نحو التوقف عن تعاطى الكحول، وتشمل الآتى:

>

موضوعات متعلقة ..

>

- دراسة: خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف خلال ساعة من شرب الكحول

>

>1- التمر: يعد من الوسائل القديمة لعلاج إدمان الكحول، كما أنه غنى بخصائص مضادة للأكسدة ويحتوى على حمض التانيك، الذى يعد مصدر كبيرًا لإزالة السموم من الكبد، كما أن التناول اليومى لثمرة التمر مع الماء، يعمل على الحد من إدمان الكحول.>2- عصير الجزر: يحتوى على فوائد صحية غير محدودة، كما أنه غنى بالبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن الحيوية الأخرى التى تلعب دورًا رئيسيًا فى الحد من الرغبة فى شرب الكحول، ما يساعد فى علاج بعض الحالات.>3- القرع المر: يعمل على التخفيف من أعراض إدمان الكحول، وذلك من خلال شرب عصير القرع المر كل صباح من أجل التوقف عن شرب الكحول.>4- عصير الكرفس: يعمل بمثابة مطهر طبيعى يزيل السموم بشكل فعال من الدم، والاستهلاك المنتظم من هذا العصير يوميًا، يساعد على التقليل من الرغبة تعاطى الكحول.