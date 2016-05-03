طبيب أنف وأذن: العناكب "غير المرئية" السبب الرئيسى للزكام

قال الدكتور سمير الأشقر، رئيس قسم جراحة أنف وأذن وحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة سابقًا، إن معظم الأطفال منذ ولادتهم حتى عمر 8 سنوات يصابون بمرض حساسية الأنف (الزكام) نتيجة تغير الفصول وانتشار بعض الحشرات فى الجو وهو ما يدفع الطفل إلى التنفس عن طريق الفم.

وأكد الأشقر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من أهم الحشرات المسببة لحساسية الأنف (الزكام) هى "العناكب غير المرئية" والتى يتكاثر تواجد فى المفروشات الأرضية "السجادة"، مشيرًا إلى أن هذه الحشرة تكون موجودة بشكل كبيرة فى المفروشات بفصل الصيف دون أن تراها العين المجردة فيكون من السهل لها التحرك أيضًا فى هواء الغرفة التى يتنفسه الطفل.

وأوضح رئيس قسم جراحة أنف وأذن وحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة سابقًا، أن من أهم طرق الوقاية من هذا المرض للأطفال هو استعمال الأم لمحلول مياه البحر بصفة مستمرة 3 مرات يوميًا لتنظيف مجرى التنفس لدى الطفل حتى لا يكون هناك مجال لتكاثر مثل هذه الحشرات أو الميكروبات المسببة للزكام فى الأنف وتابع: أن محلول ملح البحر لا يوجد له أى أضرار جانبية.

>وأكد أنه حال إصابة الطفل بالمرض يجب سريعًا أن يتم كشف سبب المرض سريعًا حتى يتم إعطاء الطفل العلاج الصحيح المسبب للزكام حتى لا يصاب الطفل بأمراض أخرى نتيجة التنفس عن طريق الفم.

النوم أقل من ست ساعات يعرضك للإصابة بالزكام بمعدل أربعة أضعاف

"الأعشاب" البديل الطبيعى لمشروبات الطاقة وصيدلية متكاملة لـ7 مشكلات.."شاى الورد" لعلاج المسالك البولية و"التفاح" لتهدئة الأعصاب.. "الزيزفون" للقضاء على "البرد" والزكام.. والنعناع لتحسين وظائف المعدة