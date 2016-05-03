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الرجفان الأذينى من أكثر العوامل المسببة للسكتة الدماغية

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الرجفان الأذينى من أكثر العوامل المسببة للسكتة الدماغية الرجفان الأذينى من أكثر العوامل المسببة للسكتة الدماغية
قالت الدكتورة نوشين بازاراغانى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمى للقلب، إن الرجفان الأذينى يعد من أكثر اضطرابات نبضات القلب شيوعًا فى العالم، ويمتلك تأثيرًا كبيرًا على الصحة العامة، وهو يعد من أكثر الأمراض والعوامل التى ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابعت قائلة إن الرجفان الأذينى منتشر فى العالم بمعدل 1%، مضيفة أن معالجة تخثر الدم تعد أمرًا جوهريًا للوقاية من السكتة الدماغية الاقفارية الناجمة عن الرجفان الأذينى.

وتشير هذه الإرشادات إلى أن جميع مرضى الرجفان الأذينى معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية، وأكدت أهمية الأخذ فى الاعتبار وجود دراسات بحثية عديدة أجريت خلال الممارسة الطبية اليومية لإثبات فعالية وأمان الدواء ضمانًا لسلامة المريض.

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