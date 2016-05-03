الشرطة الإسبانية تعتقل أربعة أشخاص يشتبه فى صلتهم بإرهابيين

قالت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فى منطقة مدريد يشتبه فى نشرهم دعاية مؤيدة للإرهاب وتجنيد الأتباع.

وقال بيان للوزارة أن شرطة الحرس المدنى قامت اليوم الثلاثاء بالقبض على اثنين من المغاربة فى مدينة بينتو، وعلى مغربى وإسبانى فى بلدة سيمبوزويلوس إلى الجنوب من العاصمة الإسبانية.

وأضاف البيان أن الأربعة شكلوا جزءا من جماعة منظمة عملت بشكل مكثف على نشر المواد المتطرفة على شبكة الإنترنت، وذكر البيان أن المجموعة تواصلت مع مئات من الناس، ومن ثم اختيار بعضهم لجعلهم متطرفين ولتلقينهم.

اعتقلت الشرطة الإسبانية العشرات من المشتبه بأنهم نشطاء مؤيدين للتطرف وممن يقومون بالتجنيد فى السنوات الأخيرة.