لجنة برلمانية تركية تصوت لصالح رفع الحصانة عن نواب

أقرت لجنة برلمانية تركية فى وقت متأخر أمس الاثنين مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب مما يسمح بملاحقتهم قضائيا الأمر الذى يمهد لإصدار قانون يقول معارضون موالون للأكراد إنه يهدف للنيل منهم وقمع المعارضة.

وقبل ذلك بساعات وأثناء بحث اللجنة مشروع القانون نشب شجار بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد.

وقال شاهد من رويترز أن النواب تبادلوا تراشقوا بالماء وتبادلوا الركلات واللكمات مما دفع أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطى إلى الانسحاب، وبعد ذلك أقرت الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى مشروع القانون.

وستناقش الجمعية العامة للبرلمان الآن مشروع القانون وستصوت عليه وهو ما قد يرفع الحصانة عن أعضاء فى البرلمان يواجهون حاليا تحقيقات.

وكان الرئيس التركى رجب طيب اردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطى واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستانى المحظور.

ويتمتع نواب البرلمان التركى بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح "ملفات" ضد السياسيين من شأنها أن تؤدى لعملية قانونية بمجرد أن تنتهى فترة شغلهم للمقعد البرلماني