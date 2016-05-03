الفريق العسكري للقوات المسلحة نحو قمة «إيفرست»

يواصل الفريق العسكري للقوات المسلحة مغامرة تسلق جبل «إيفرست» حيث استقر الفريق في مخيم إيفوست الرئيسي في وادي «كامبو» والواقع على ارتفاع 5364 مترا فوق سطح البحر في جبال الهملايا بجمهورية النيبال الذي وصله قبل عدة أيام.

وسيكون المخيم مقراً للفريق لعدة أسابيع استعداداً للمغامرة الرئيسية وهي محاولة التسلق والوصول إلى أعلى قمة في العالم كفريق عسكري.

وكان أعضاء الفريق المكون من 16 متسلقاً قد أكمل رحلة السير على الأقدام لمدة 9 أيام ابتداء من قرية «لوكلا» والمرور والمبيت في عدة قرى مثل قرية «نامجي بازار» عاصمة السكان المحليين والمعروفين بـ«شيربا» وعلى ارتفاع 3440 مترا «11 الفا و290 قدما» مروراً عبر الطرق الجبلية الوعرة ومحاذاة لنهر ووادي «دوده كوسي».

ثم انتقل الفريق بعد التأقلم على الارتفاعات إلى قرية «دينق بوشيه» وعلى ارتفاع 4260 مترا «13 الفا و890 قدما» توجه بعدها إلى قرية «قوراكاشلي» الواقعة على ارتفاع 5545 مترا «18 ألفاً و192 قدماً» ثم الوصول إلى المعسكر الرئيسي لجبل إيفرست.

وذكر الدكتور هاشل عبيد الطنيجي أحد أعضاء الفريق والطبيب المرافق للبعثة العسكرية بأن كافة أعضاء الفريق يتمتّعون بصحة جيدة وتأقلموا تدريجيا على الارتفاعات الشاهقة وعلى نقص الأوكسجين المنخفض.

وقال الطنيجي: إن المبيت على هذه الارتفاعات يعد إلزاميا للمتسلقين، فكلما ارتفع المتسلق إلى الأعلى قلّ ضغط الهواء وانخفض محتوى الأوكسجين لذا يقوم الجسم بزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء من أجل الحصول على كمية أكبر من الأوكسجين وعادة ما يستغرق ذلك مدة زمنية طويلة نسبيا.

وبيَّن أن الضرورة الطبية تتطلب ان يتم تسلق الجبال بمعدل بطيء كي يتسنى للجسم إنتاج هذه الكرات، مشيرا الى انه بالرغم من أن اللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها الفريق والتي تساعد في بذل الجهد أثناء صعود المرتفعات إلا أنها لا توفر وقاية أو التأثير المرضي للعلو الشاهق على المتسلقين بسبب قلة الأوكسجين في الدم.

تدريب مكثف

ويقوم الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست خلال فترة تواجده بالمعسكر الرئيسي لجبل إيفرست بالتدريب المكثف على استخدام المعدات والتجهيزات الفنية لعبور النهر الجليدي الشهير «كومبو» والذي يعد من أخطر المراحل للوصول إلى المخيمات المتقدمة بهدف الوصول إلى قمة جبل إيفرست وهو المسار الجنوبي الوحيد في جبال الهملايا من الجانب النيبالي.

وتأتي خطورة عبور النهر الجليدي «كومبو» بسبب حركة الجليد مما ينتج عنه الصدوع والفجوات والتشققات والانهيارات الثلجية وبدون سابق إنذار يستخدم خلالها المتسلقون الحبال والسلام لعبور التصدعات والتشققات مما يسب الصعوبات الكبيرة على المتسلقين بجانب الأحوال الجوية المتغيرة باستمرار.

وسيقوم الفريق بالتسلق للقمم القريبة من جبل إيفرست مثل قمة «لوبوشيه» والبالغ ارتفاعها 6145 مترا والمبيت على تلك الارتفاعات بغرض التأقلم على الارتفاع وتعوّد الجسم على الأكسجين المنخفض.

الأول من نوعه

يذكر أن هذه المغامرة هي الأولى لفريق عسكري بهدف الوصول الى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 8848 متراً كأعلى جبل على وجه الأرض ويتألف من 16 عضوا منهم 13 متسلقا عسكريا من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات و3 مدربين محترفين يتمتعون بخبرة عالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.

ويعد الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست من أكبر الفرق العسكرية كعدد المتسلقين لخوض مثل هذه المغامرة من الوطن العربي ومن أوائل الفرق العالمية التي تصل إلى نيبال هذا العام بعد ان أوقفت الحكومة النيبالية إصدار التصاريح اللازمة لتسلق جبل إيفرست بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال عام 2015.

وتستغرق مغامرة الفريق لتسلق ومحاولة الوصول لقمة جبل إيفرست عدة أسابيع وعلى عدة مراحل حيث سيتدرج الفريق في التكيف على الارتفاعات العالية والتأقلم على نقص الأوكسجين المصاحب للارتفاعات الجبلية.