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بالصور.. حريق بوحدة سكنية بمساكن شل بالسويس بسبب ماس كهربائى

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بالصور.. حريق بوحدة سكنية بمساكن شل بالسويس بسبب ماس كهربائى بالصور.. حريق بوحدة سكنية بمساكن شل بالسويس بسبب ماس كهربائى
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بمساكن شل بمحافظة السويس دون وقوع إصابات بين السكان بالوحدة السكنية.

وأكدت التحقيقات والمعاينة أن الحريق أندلع بسبب ماس كهربائى بالوحدة السكنية أدى إلى انتشار النيران.

وتلقى اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، بلاغا بنشوب حريق بوحدة سكنية بمساكن شل بالسويس يمتلكها موظف بشركة النصر للبترول.

وقامت الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع الحريق وتم إخماده تماما ولم تحدث إصابات بين السكان.

وأكد مصدر أمنى، أن الحريق نشب بالوحدة السكنية بسبب ماس كهربائى أدى إلى انتشار النيران وتدمير محتويات الوحدة السكنية.

حريق

حريق (1)

حريق (2)

حريق (3)

حريق (4)


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