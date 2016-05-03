وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) عقب صلاة المغرب، ويحاضر فى اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وبحسب بيان عن الوزارة، يحضر اللقاء كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من كبير من علماء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى إطار التعاون بين المؤسسات الدينية من أجل العمل على نشر صحيح الإسلام ومنهجه الوسطى دون إفراط أو تفريط.

أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله