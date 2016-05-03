وزيرا الثقافة والآثار يتفقدان اليوم عددا من المشروعات بكفر الشيخ

يستقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، وافتتاح أربعة مساجد أثرية عقب ترميمهم .

وقال محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، خلال تصريحات له، إنه سيستقبل الوزيرين صباح اليوم الثلاثاء وسيعقد مؤتمراً صحفياً بقاعة ديوان عام المحافظة، يعقبه جولة تفقدية تشمل زيارة المتحف الإقليمى للآثار الجديد بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ لبحث سبل تمويله وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة، والذى يحتاج لـ20 مليون جنيه ليتم الانتهاء منه، ليضم أكثر من 660 قطعة أثرية ما بين يونانية ورومانية وقبطية وسيضم لها عدد كبير من الآثار الإسلامية والقبطية من أجل وضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية .

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