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وكيل الأزهر يحاضر اليوم بجامعة بنى سويف حول المفاهيم المغلوطة للجماعات المنحرفة

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وكيل الأزهر يحاضر اليوم بجامعة بنى سويف حول المفاهيم المغلوطة للجماعات المنحرفة وكيل الأزهر يحاضر اليوم بجامعة بنى سويف حول المفاهيم المغلوطة للجماعات المنحرفة
يلقى فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، محاضرة بجامعة بنى سويف تحت عنوان "المفاهيم المغلوطة التى تروج لها الجماعات المنحرفة" اليوم الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتهدف الندوة تحذير طلاب الجامعة من خطورة الإرهاب والفكر المنحرف الذى أصبح ظاهرة عالمية ويحتاج إلى تضافر الجهود الدولية فى مواجهته، والتأكيد على أن الفكر المنحرف يتسم دائماً بقلب المفاهيم وتشويه الحقائق، وتقديم أدلة وبراهين غير كافية ومناقضة للواقع، واستعمال الكلمات بمعان مُبهمة غير محددة أو بمعان متقلبة ومختلفة.


>- غدا..وكيل الأزهر يحاضر بجامعة بنى سويف حول المفاهيم المغلوطة للجماعات المنحرفة
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