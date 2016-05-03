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عضو لجنة تعديل قانون التعليم بكفر الشيخ: "نشعر بعظم المسئولية على عاتقنا"

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عضو لجنة تعديل قانون التعليم بكفر الشيخ: "نشعر بعظم المسئولية على عاتقنا" عضو لجنة تعديل قانون التعليم بكفر الشيخ: "نشعر بعظم المسئولية على عاتقنا"
تبذل لجنة تعديل قانون التعليم اجتماعات مكثفة برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وعضوية عدد من المهتمين بقطاع التعليم منهم الدكتور طارق لبيب عمارة رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ممثلاً للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالوزارة، جهودا كبيرة لوضع بنود لتعديل قانون التعليم بما يضمن حلول لكافة مشكلات التعليم .

قال أحمد سعيد وعيوع رئيس،عضو مجلس إدارة اتحاد معلمى ، ومنسق عام المحافظة لدى اتحاد معلمى مصر، وعضو المتابعة بإدارة فوه التعليمية، إن المعلمين أهالى كفر الشيخ يتمنون أن تتوصل اللجنة الوزارية المشكلة لقانون يخدم جميع جوانب العملية التعليمية، ويفرز منتجاً يخدم المجتمع.

وأضاف الدكتور طارق عمارة، عضو لجنة تعديل قانون التعليم، أن هناك جهودا متواصلة من جانب أعضاء اللجنة، برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، لمراجعة مشروع تعديلات قانون التعليم رقم 139 ولائحة الانضباط المدرسى ونظام التقويم الشامل، مضيفا: نشعر بعظم الأمانة والمسئولية التى نتحملها فى المشاركة فى وضع الأساس القانونى لبناء مستقبل الأمة، وما تم يراعى كافة المقترحات والآراء.


>اختيار رئيس مجلس أمناء تعليم كفر الشيخ عضواً بلجنة تعديلات قانون التعليم الإثنين، 02 مايو 2016 - 01:19 ص

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