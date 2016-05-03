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سفينة مساعدات تحمل 86 طنا من منظمة الصحة العالمية تصل اليمن

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سفينة مساعدات تحمل 86 طنا من منظمة الصحة العالمية تصل اليمن سفينة مساعدات تحمل 86 طنا من منظمة الصحة العالمية تصل اليمن
وصلت إلى ميناء الحديدة سفينة مساعدات طبية، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، تحمل 86 طنا من الأدوية والمعدات الطبية كمساعدات لمحافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت بشمال اليمن.

وصرح الدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة، بأن هذه المساعدات سيكون لها أثر كبير فى تحسين مستوى الصحة فى المحافظات، من خلال توفير العلاجات الطبية التى تحتاجها كثير من المستشفيات ويستفيد منها أبناء تلك المحافظات.

وأشاد جار الله فى تصريحه لوكالة الأنباء اليمينة فى صنعاء بدعم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للقطاع الصحى فى محافظة الحديدة والمحافظات الاخرى.

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