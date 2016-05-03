المرصد السورى: غارات "روسية" على الرقة.. وتجدد القصف على حلب

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان (معارضة ) أن طائرات حربية روسية أغارت على محافظة الرقة شمالى سوريا، فى وقت تجدد قصف الجيش السورى على أجزاء من مدينة حلب، فجر اليوم".

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية عن المرصد - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا له - قوله إن:" طائرات يعتقد أنها روسية، شنت أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من الرقة، التى يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد".

وفى مدينة حلب، تجدد قصف طائرات الجيش السورى على أحياء عدة فى المدينة- حسب المرصد - بعد يومين من الغارات الجوية استهدفت أحياء عدة شرقى حلب من دون أن يعرف ما إذا كانت أودت بضحايا.

وأعلن المرصد السورى أن قذائف استهدفت أحياء عدة غربى المدينة، حيث السيطرة للجيش السوري، من دون تسجيل وقوع إصابات ، وكان قصف مماثل قد استهدف هذه الأحياء الأحد الماضى أوقع ثلاثة قتلى بين المدنيين.

وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من 10 أيام تصعيدا عسكريا، أسفر عن مقتل أكثر من 250 مدنيا، من بينهم نحو 50 طفلا، بحسب إحصائية للمرصد السورى لحقوق الإنسان، غالبيتهم قضوا فى الغارات الجوية التى استهدفت الأحياء الشرقية للمدينة.