بالصور.. وصول 14 ألف و714 سائح شرم الشيخ خلال أسبوع.. و50% نسبة الإشغال

أكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بجنوب سيناء، أن مدنية شرم الشيخ شهدت ارتفاعا فى نسبة الإشغال بلغت 50% والنسبة العامة 45 %، حيث وصل خلال أسبوع 14 ألف و714 سائح المدنية، عبر مطار شرم الشيخ الدولى.

وأضاف خضر لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أى بلاغات بحوادث على الطريق أو حالة غرق طوال أمس، مشيدا بالمجهود التى تقوم به إدارة المرور ومرافق الإسعاف المنتشرين بكل تجمعات المواطنين لقضاء شم النسيم سوء على الشواطئ والنوادى بجميع مدن المحافظة.

وشهدت المحافظة إقبالا كبيرا من المصريين والعرب من دول السعودية ولبنان والكويت والأردن للاستمتاع بالشعاب المرجانية وممارسة الغطس.

واحتفل المواطنون بعيد شم النسيم بالحدائق والشواطئ والنوادى وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة، ففى مدنية طور سيناء، أقبل عدد كبير من المواطنين على حمام موسى ودار العاملين وشاطئى القمر والكيلان.

كما تدافق المواطنون على الشوطئ بـ"دهب"، التى ارتفعت نسبة الإشغال فيها إلى 70%، واستقبل منفذ طابا على مدار اليومين 2167 سائحا لقضاء عيد شم النسيم بمنتجعات نوبيع ودهب وشرم الشيخ.

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