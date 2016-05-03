349 سفينة بضائع صب تعبر قناة السويس بحمولة 22.5 مليون طن خلال يناير وفبراير

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل 349 سفينة بضائع صب من الاتجاهين خلال شهري يناير وفبراير 2016 بحمولة 22 مليونا و523 ألف طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن وحتى أكثر من 150 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، شهد من الشمال عبور 67 سفينة بضائع صب بحمولة 2.4 مليون طن ومن الجنوب عبور 42 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن، عبرت من الشمال 120 سفينة بحمولة 7.9 مليون طن، ومن الجنوب 92 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن فى نفس الفترة يناير وفبراير 2016.

وأشارت التقارير الملاحية، إلى أن نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن شهد عبور سفينة بضائع صب واحدة من الجنوب بحمولة 115 ألف طن، وفى نطاق الحمولات أكثر من 150 ألف طن عبرت من الشمال 23 سفينة بضائع صب بحمولة 4.2 مليون طن، ومن الجنوب 4 سفن بضائع صب بحمولة 743 ألف طن، ليصل إجمالى سفن البضائع الصب التى عبرت من الشمال خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 210 سفينة بحمولة 14.4 مليون طن ومن الجنوب عبور 139سفينة بضائع صب بحمولة 4.1 مليون طن .

- 131.3 مليون طن بضائع تعبر قناة السويس من الاتجاهين خلال يناير و فبراير