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نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة

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نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين؛ إن مجلس النقابة يعقد مؤتمرا صحفيا فى الواحدة من ظهر اليوم بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة للإعلان عن تطورات أزمة اقتحام مقر النقابة الأحد الماضى.

وأضاف كامل لـ"ليوم السابع" أن المؤتمر يحضره نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للإعلان عن ترتيبات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واجتماع رؤساء تحرير الصحف المقرر لهم غدا الأربعاء.

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