لو محتار ومش عارف تروح لطبيب روماتيزم ولا عظام.. اعرف الفرق

يحتار المريض فى بعض الأحيان بشأن ما إذا كان يشكو من مفاصله أم عظامه ما يجعله حائرًا بين الذهاب إلى دكتور روماتيزم أم إلى دكتور عظام.

وفى هذا السياق أكد عادل محمود، أستاذ الأمراض الروماتيزمية، أن طب الروماتيزم هو فرع من فروع أمراض الباطنة وهو معنى بدراسة وعلاج الأمراض التى تصيب العظام والمفاصل والأنسجة الرخوة، إذ أنه يتناول أيضًا دراسة وعلاج الأمراض التى تصيب كل المكونات الأساسية للهيكل البشرى من عظام ومفاصل وأوتار وأربطة وعضلات وأنسجة ضامة بالإضافة إلى العمود الفقرى ومكوناته من فقرات وغضاريف وأوتار.

وتابع أن بالإضافة إلى ذلك يتناول هذا التخصص أيضًا مجموعة من الأمراض يشار إليها بأمراض المناعة الذاتية وهى الأمراض الناجمة عن خلل فى جهاز المناعة لدى المريض.

وأضاف أن علم جراحة العظام هو فرع من فروع الجراحة ويتخصص فى مشاكل علاج أمراض الجهاز العضلى الهيكلى، ويستخدم جراح العظام الوسائل الجراحية وغير الجراحية لعلاج الشروخ والكسور بالعضلات والعظام وإصابات الملاعب، وكذلك أمراض العظام والمفاصل الناتجة عن وجود عدوى وأيضًا الأورام والعيوب الخلقية التى تصيب المفاصل والعظام.

وإذا كان المريض يشكو من ألم بالعديد من المفاصل أو العظام أو العضلات خاصة إذا كانت الآلام مصحوبة بأعراض عامة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو طفح جلدى يفضل التوجه أولاً إلى دكتور أمراض روماتيزمية، بينما لو كانت الشكوى ناتجة عن حادث سير أو سقوط أو اعوجاج بالعظام فيجب على المريض التوجه إلى دكتور جراحة العظام أولاً.

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