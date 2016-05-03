ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو فى القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

وكانت وردت معلومات للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ مفادها قيام، المدعو أحمد .ج.ب 19سنة عاطل بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وعرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بضبط المتهم، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية ، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وجارى تطوير مناقشة المتهم المضبوط والوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7524 إدارى مركز طوخ لسنة 2016م ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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