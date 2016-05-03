قبل أن تفقد ابتسامتك الجميلة.. 7 أشياء تدمر صحة أسنانك ابتعد عنها

وتشمل هذه الوسائل الضارة:

الأسنان جنود مجهولة فى جسم الإنسان لا تشعر بقيمتها فى الجسم إلا بعد أن تتعرض للالتهابات وتصاب بأى من الأمراض المختلفة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من العادات التى تساهم فى تدمير صحة أسنانك، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك حتى نتجنبها قبل أن نفقد ابتسامتنا الجميلة.>1.مضغ قطع الثلج الموجودة فى العصائر قد يتسبب فى كسر أسنانك خاصة إذا لم تكن بحالة صحية جيدة.>2.تناول الفواكه المجففة له تأثيرات صحية غير مرغوبة على الأسنان خاصة إذا لم تغسل أسنانك بالفرشاة والمعجون، لأن هذه الأطعمة حمضية جدًا وتسبب مشاكل بالأسنان حال التصاقها بها.>3.تناول الخمور والمشروبات الكحولية يضر بأسنانك أيضًا.

4.الإفراط فى تناول الشاى والقهوة، وكذلك الماء الساخن بالليمون يرفع فرص إصابتك بتسوس الأسنان.

>5.الاستحمام باستمرار فى حمامات السباحة قد يضر بأسنانك وفقًا للمجلة الطبية "American Journal of Dentistry" بسبب أضرار الكلور والمواد الكيمائية بالمياه، لذا يجب غسل الفم والأسنان جيدًا عقب الانتهاء من السباحة.

6.استخدام فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الصلبة يضرك بأسنانك ويجب استخدام الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة.

7.الإفراط فى غسل الأسنان يضر بصحتها، بينما يجب استخدام الفرشاة مرتين فقط خلال الصباح والمساء.

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