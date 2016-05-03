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لو ابنك عنده غثيان وقىء.. فتشى ورا مشكلات المعدة والنفسية

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لو ابنك عنده غثيان وقىء.. فتشى ورا مشكلات المعدة والنفسية لو ابنك عنده غثيان وقىء.. فتشى ورا مشكلات المعدة والنفسية
إذا كان طفلك يعانى التقيؤ المستمر، أو متكرر بين الحين والآخر، فعليك أن تكونى أكثر اهتمامًا بسرعة علاجه وعرضه على مختص للكشف عن السبب الحقيقى وراء تكرار الغثيان والقىء، حيث أوضح الدكتور محمد شبيب أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة أن هناك الكثير من الأسباب الخفية لقىء الأطفال وتكراره.

وأوضح "شبيب" خلال حديثه، أن الأسباب تتنوع بين نفسية ومعوية، وكذلك عميقة ويومية يتعرض لها الطفل، وهو ما يؤدى فى النهاية لشعوره بالغثيان والقىء، ومن بينها:
>- العوامل النفسية كعدم شعور الطفل بالراحة وزيادة الضغوط النفسية عليه
>- عوامل تتعلق بالحالة المعوية له، كإصابته بالتهاب بالبنكرياس أو الكبد، أو القرحة المعوية، أو إصابة بعض الأطفال بالتهاب بالمعدة.
>- وهناك أسباب قوية وعميقة قد تتسبب فى إصابة بعض الأطفال بمشكلة ما يجعلهم فى حالة تقيؤ، من بينها كالتهاب الزائدة الدودية.
>- وهناك أسباب عابرة قد يتعرض لها الطفل خلال يومه تجعله عرضة للمشكلة منها: الإصابة بالنزلات المعوية، الإصابة كذلك بالتسمم جراء تناول طعام فاسد، سوء التغذية يؤثر أيضًا على هضم الطفل، تعرضه لمؤثر سبب له القىء مؤثر نفسى أو رائحة أو تعرض للشعور بالاشمئزاز على سبيل المثال.
>- وهناك أطفال يعانون القىء بسبب مشكلات تتعلق بعيوب خلقية لديهم تؤثر على الإخراج والهضم طبيعته، كالإصابة بعيوب خلقية فى المعدة والأمعاء، أو يعانون من انغلاق شرجى فى بعض الحالات
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